Anzeige

Oftersheim.Der Asylkreis lädt alle Menschen zum fröhlichen Sommerfest an der Grillhütte ein. Es findet unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Jens Geiß und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde statt, heißt es in einer Pressemitteilung des Asylkreises.

Am Sonntag, 1. Juli, erwartet die Besucher von 12.30 bis 18 Uhr unter anderem ein reichhaltiges Speise- und Getränkeangebot mit Kaffee und Kuchen, Grillspezialitäten, kulinarischen Genüssen aus Syrien, Irak, Iran, Afghanistan und vielen anderen Ländern sowie verschiedene musikalische Darbietungen – unter anderem Livemusik der Percussion-Gruppe „Fischlabor“, die beim Asylkreis keine Unbekannten sind. „Wir lassen und von den Trommelkulturen der Welt inspirieren und bringen diese Einflüsse mit denen zusammen, die uns in unserer Kultur berühren“, lautet das Credo der Band.

Kinder können sich außerdem auf das Spielmobil mit einem tollen Unterhaltungsprogramm freuen. Bei Regenwetter wird das Sommerfest des Asylkreises in den Rose-Saal, Mannheimer Straße 95, verlegt – gefeiert wird auf jeden Fall. zg