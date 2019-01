Kunden und Mitarbeiter geben Lesetipps

Oftersheim.Wer Spaß an Büchern hat, darf sich auf eine besondere Reihe freuen, die vom Team der Gemeindebücherei ab Januar angeboten wird: den „Büchertalk“. Gerade für Leser, die sich nicht nur nach den kommerziellen Kriterien der Bestsellerlisten richten wollen, ist die Veranstaltungsreihe geeignet, aber auch für all jene, die Orientierung suchen in der Fülle von Neuerscheinungen. Nicht immer ist der

...