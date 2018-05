Anzeige

Hallo Kinder! Ihr kennt das bestimmt: Ihr wollt mit eurer Familie bei dem schönen Wetter in Urlaub fahren oder einen Ausflug unternehmen, aber eine lange Autoschlange hindert euch am Weiterfahren. Stau ist ziemlich lästig und man verliert viel Zeit, ich kenne das nur zu gut. Häufig sind die Ursachen dafür Baustellen oder Unfälle. Wichtig ist, dass ihr während eines Staus nicht aus dem Auto aussteigt. Meistens ist es unnötig, den Stau zu umfahren. Diese Idee haben nämlich noch andere und so würde ein neuer Stau auf der anderen Strecke entstehen. Da jeder Stau unterschiedlich lange anhält, habe ich ein paar Tipps, wie ihr diese Zeit verbringen könnt: Als Kind habe ich gerne „Ich packe meine Koffer “ oder „Ich sehe was, was du nicht siehst“ gespielt. Oder ihr könnt auch einfach das Radio aufdrehen und laut zu Guter-Laune-Musik mitsingen. Anhand der Kennzeichen der anderen Autos könnt ihr erraten, woher diese kommen. Vielleicht kennt ihr auch noch andere Möglichkeiten.