Hallo Kinder! Habt ihr auch schon Schluckauf gehabt? Ich finde das total lustig, wenn meine Freunde „hicksen“, aber wenn ich selbst den „Schnackerl“ oder „Gluggsi“ habe, wie man in anderen Gegenden Deutschlands dazu sagt, ist er mir richtig lästig. Er kommt ungelegen – und vor allem überraschend. Heute ist der Tag des Schluckaufs. Warum das so ist? Ich weiß es nicht. Aber ich habe mal meine große Schwester Frieda gefragt, was eigentlich der Grund für diese seltsamen Geräusche ist. Sie hat mir erklärt, dass es vom hastigen oder auch scharfen Essen kommen kann oder wenn man kalte Getränke mit Kohlensäure trinkt. Und meine Oma, die gerade bei uns zu Besuch war, hat mir sogar ein paar Hausmittel verraten, damit der Schluckauf schnell wieder verschwindet: Ich soll so lange wie möglich die Luft anhalten. Auch intensive Ablenkung hilft anscheinend oder wenn ich erschreckt werde. Ich kann aber auch eine große Menge Wasser in einem Zug trinken oder ein Stück trockenes Brot in Kombination mit Wasser essen, hat Oma gesagt . Oder – und das ist mein „Lieblingstipp“ von Oma – ein Stück Zucker. Für den nächsten Schluckauf bin ich jetzt also bestens gewappnet. Ich bin mal gespannt, ob einer der guten Ratschläge hilft.