Laterne versperrt Parkplatz

Oftersheim.Ein Bürger hat sich in der vergangenen Gemeinderatssitzung zu Wort gemeldet und darauf hingewiesen, dass beim Neubau des Mehrfamilienhauses in der Plankstadter Straße drei der Parkplätze nicht nutzbar sein – Laternen stehen mitten in von schwarzen Streifen begrenzten Parkflächen.

Wenn in den nächsten Tagen der Bauzaun wegkommt, wird es deutlich: Die Zufahrt wird dann nur noch von der Straße möglich sein. Die Probleme mit dem Blumenkübel und der Sperrfläche dürften sich relativ leicht beheben lassen – ganz im Gegensatz zu den Laternenmasten. az/Bild: Widdrat

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 29.11.2018