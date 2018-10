Laub leuchtet grün und gelb

Oftersheim.Eigentlich wehen ja im Frühling die blauen Bänder im Wind und zeigen dessen Herrschaft an. Bewegen sich kunterbunte Bänder im Herbst an Kränzen, Girlanden und Sträußen, dann ist Kerwezeit. Seit über 30 Jahren sind die Mitglieder des Heimat- und Kulturkreises Oftersheim (HuKO) diejenigen, die aus frisch geschnittenem Laub Gebinde herstellen, die mit farbenfrohen Kreppbändern verziert über die Kerwetage an den Lokalen präsentiert werden.

„Das hat den guten Grund, dass alle Leute wissen: Wo der Kerwestrauß hängt, dort gibt es gutes Essen und Trinken“, schildert Yvonne Wierer als Sprecherin des Arbeitskreises Volkskunde und Brauchtum. Gestern Nachmittag trafen sich rund 20 Frauen rund um zwei große Hügel aus Ästen mit großen Blättern in Grün, Gelb, schon leichter Rotfärbung und mit bräunlichen Rändern. Die Astscheren in den Händen schnitten sie die Äste auf Maß, damit man sie gut tragen kann, denn die Kerweborscht werden die Gebinde am Samstag bei ihrer „Tour der Leiden“ in alle Gastwirtschaften tragen.

Aus allen unterschiedlichen Laub-Arten, die Helmut Spieß vom HuKO bereitgelegt hatte, banden sie die Kerwegrüße zusammen. Den zweiten Schritt, die Bänder anzuknüpfen, übernahm eine weitere Frauengruppe. Sie stapelten die Sträuße auch – insgesamt 18 Stück werden in diesem Jahr gebraucht und werden am morgigen Samstag bei der Schlumpel in der Schees liegen. Friedl Vobis indes wand mit Seil und Draht aus Efeu und Laub eine buschige Girlande als Schmuck für den Wagen der Schlumpel, die erst am Samstag zur Kerweeröffnung um 15 Uhr ihren Namen preisgibt. Der ist jedes Jahr neu und wird mit Spannung erwartet.

Mit Dekoration geht es weiter

Schick ausstaffiert ist die lebensgroße Puppe bereits, in diesem Jahr ganz in Rottönen wartet sie im Wagen sitzend auf die große Feier. Bei bestem Sonnenwetter machte das Binden der Laubbündel noch mehr Freude. Und weil derart viele helfende Hände recht flott die Sträuße fertiggestellt hatten, ging es gleich darauf mit der Dekoration für das Café zum Hobbykünstlermarkt weiter. Zweige wurden in passgenaue Stücke geschnitten und um Gläser geklebt. So entstanden wunderhübsche Vasen aus Konservengläsern, in denen Herbstblumen leuchten werden. „Wenn wir so viel geschafft haben, gönnen wir uns noch Kaffee und Kuchen“, erklärte Wierer den gemütlichen Ausklang des Bastelnachmittags. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.10.2018