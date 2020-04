Lauff: Wir haben noch freie Kapazitäten

Oftersheim/Schwetzingen.Das Telefon klingelt. Ein Anrufer gibt bei „TSV hilft“ seine Bestellung durch. Die FSJler in der TV-Geschäftsstelle in Schwetzingen notieren sich Name, Adresse und Telefonnummer. Neben der Bestellung müssen die Kunden angeben, ob sie sich in Quarantäne befinden, infiziert sind oder Symptome einer Erkältung, beziehungsweise Grippe aufweisen. Dies alles dient dem Schutz der 35 Helfer. Im Anschluss notieren die Mitarbeiter die Warenbestellung. Allerlei Produkte finden sich auf den Listen, die tagtäglich ausgefüllt werden. Von Obst und Gemüse, über Milchprodukte, Fleisch- und Wurstwaren, Käse bis hin zu Süßigkeiten, Wasser, Bier, Seife und anderen Hygieneprodukten. Die Zentrale befindet sich derzeit nicht in den Räumen des TSV in Oftersheim, sondern beim TV Schwetzingen in der Lore-Eichhorn-Halle.

Der stellvertretende Vorsitzende des Turn- und Sportvereins (TSV), Stefan Lauff, zeigt sich im Gespräch mit dieser Zeitung zufrieden. „Es hat sich gelohnt, in Oftersheim früh Offensivwerbung für die Aktion zu machen“, sagt er. In der Nachbarstadt Schwetzingen „wird die Aktion bisher noch schlecht angenommen“.

Kundenstamm von 20 Haushalten

Im Schnitt hat der TSV am Tag sieben bis acht Bestellungen. „Das klingt nicht viel, aber wir sind zufrieden“, sagt Lauff. Dabei hat sich bereits ein stabiler Kundenstamm gebildet. Etwa 20 Haushalte rufen regelmäßig an und werden vom TSV mit Einkäufen versorgt. Dabei haben sich schon Kontakte gebildet. Die Helfer wählen ihre Kunden selbst aus. Die Menschen lernen sich kennen, knüpfen Kontakte – auch wenn eine Unterhaltung nur am Fenster mit viel Abstand stattfinden kann. „Ich gehe davon aus, wenn dass noch zwei bis drei Wochen andauert, dass auch die täglichen Aufträge zunehmen werden“, zeigt sich Stefan Lauff optimistisch, dass sich noch mehr Menschen melden werden.

In Oftersheim agieren 35 Helfer – die Zahl hat Lauff ganz bewusst nicht erhöht. Die Frauen und Männer brennen darauf, ihre Mitmenschen zu unterstützen und wollen einkaufen gehen. Mehr Helfer würde bedeuten, dass „viele gar nicht zum Zug kommen“. Dies will der stellvertretende Vorsitzende verhindern.

Nachdem die FSJler die Aufträge notiert haben, leiten sie diese an Stefan Lauff weiter. Er stellt diese dann um 12 Uhr in die Helfergruppe ein, die er auf WhatsApp gegründet hat. Jeder kann sich dann melden, welchen Einkauf er übernehmen möchte. Auch das Feedback der Kunden erfolgt über den Nachrichtendienst – und dieses ist durchweg positiv. Am Ende des Tages bedankt sich Stefan Lauff mit Zitaten oder Audiobotschaften von beispielsweise Malaika Mihambo, Holger Löhr und Wolfgang Gaber bei den Helfern für ihren Einsatz. „Die Vereine haben noch freie Kapazitäten“, betont Lauff am Ende des Gesprächs, „keiner muss sich scheuen, das Angebot in Anspruch zu nehmen.“

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020