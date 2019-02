Laut rufen sie „Bingo“

Oftersheim.Einen äußerst vergnüglichen Nachmittag verlebten die Senioren im Josefshaus. Die Tische waren fastnachtlich bunt dekoriert, der Saal voll besetzt. Maria Gramlich, eine Instanz in Sachen Fastnacht, ging auch sogleich in die Bütt und ließ die Zuhörer wissen, wozu so eine Zwiebel alles taugt.

Auch der von ihr vorgetragene „Brief an den lieben Gott“ gab Anlass zum Lachen. Inzwischen waren die ofenfrischen Dampfnudeln eingetroffen. Warm kamen sie sogleich auf die Teller, dazu die von Angelika Müller frisch zubereitete Vanillesoße. Solchermaßen gestärkt ging es dann ans Bingo-Spielen.

Vier Kreuzchen

Es wurde spannend, denn etliche Nummern mussten aufgerufen werden, bevor die erste Spielerin ein „Bingo!“ in den Saal rief. Wer vier Kreuzchen auf seine Vorlage machen konnte, durfte sich ein Präsent auswählen. Natürlich kamen im Lauf des Nachmittags auch das persönliche Gespräch und, wie immer, das Singen nicht zu kurz.

Der nächste Nachmittag für Senioren findet am Mittwoch, 27. März, 14.30 Uhr im Josefshaus statt. Ärztin Dr. Sarah Barthmann-Elsässer referiert über die Themen „Blutdruck, Diabetes & Co.“. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.02.2019