Lea Hermann erläuft 140 Euro für den guten Zweck

Oftersheim.„Wir können uns draußen sportlich betätigen und durch den guten Zweck anderen Kindern helfen. Ich finde, das ist eine schöne Sache“, fasst der 15-jährige Hardeep Singh den ersten Sponsorenlauf der Theodor-Heuss-Schule zusammen. Dieser fand auf dem Pausenhof statt.

Da die Laufstrecke von 600 Metern auch über öffentliche Wege verlief, „mussten wir das vom Verkehrsamt genehmigen lassen. Uns war es besonders wichtig, dass die Kinder sicher laufen können“, erklärt Organisationsleiter Richard Kreidel die Hindernisse bei der Vorplanung. Dass das geklappt hat und der Lauf tatsächlich stattfinden konnte, freut nicht nur die Schüler. Auch die Sponsoren waren gespannt, was die Läufer draufhaben.

Pierre Herrmann, Vater von Lea (7), ist überrascht: „Am Anfang hat sie davon gesprochen, drei Runden zu schaffen. Als dann klar war, dass sie von uns zehn Euro pro Runde bekommt, waren es heute Morgen dann schon fünf.“ Die intensive Vorbereitung im Sportunterricht motiviert die Läufer ebenso wie Lehrer Kreidel. Mareike Mundelsee, Klassenlehrerin der 2b ist begeistert: „Die Kinder wachsen über sich hinaus. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Runden zusammenkommen.“ Das trifft auch auf Lea zu. Sie hat statt den angekündigten fünf Runden sogar sechs geschafft.

Tim und Florian laufen allen davon

So sorgte sie dafür, dass ihre Sponsoren tiefer in die Tasche greifen mussten. „Lea bekommt ja nicht nur 60 Euro von uns. Verwandte, die Arbeitskollegen von ihrer Mama und mein Chef haben ebenfalls einen Fixbetrag von 80 Euro in Aussicht gestellt“, sagt Herrmann und ist stolz auf seine Tochter. Das bedeutet, allein Lea kann einen Betrag von 140 Euro spenden. Zwei Läufer schotten sich von dem Durchschnitt ab und legen eine „Ausnahmeleistung“ hin, erzählt Kreidel unserer Zeitung. Das sind Tim Löhr (10) aus der vierten Klasse mit acht Runden und der Zehntklässler Florian Muzaqi (15) mit zehn Runden.

So gut wie bei denen lief der Lauf aber nicht bei jedem: Klassensprecherin Lara (8) ist dennoch mit ihrer Leistung zufrieden: Die vier Runden finde ich völlig okay. Die Hauptsache ist doch, dass das Geld im Kinderheim gut angelegt ist.“

Neuntklässler helfen mit

Die Spenden vom Lauf werden aufgeteilt. Zum einen wird in die verschönerung des Pausenhofes investiert und zum anderen wird das Schiffer-Kinderheim in Mannheim unterstützt. Wunschgemäß will die Schule neue Sportgeräte für den Schulhof anschaffen. Die Schüler der Klasse neun haben zum Gelingen der Veranstaltung einiges beigetragen. Sie haben aufgebaut, verteilten die Rundenstempel und fungieren auch als Streckenposten zum Zwecke der Sicherheit.

Diejenigen die das Fach Gesundheit und Soziales haben, sorgten gegen eine Spende von jeweils 50 Cent für die Verköstigung der Kinder. Nach Abzug der Selbstkosten fließt das eingenommene Geld in die Finanzierung der Abschlussfahrt.

