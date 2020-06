Lebensmut kommt zurück

Oftersheim.Die evangelische Kirchengemeinde hat trotz der aktuellen Corona-Beschränkungen das Pfingstfest gefeiert. Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf schilderte dabei unter freiem Himmel die Pfingstüberraschung, heißt es in einer Mitteilung der Kirche.

Überrascht und begeistert – so waren die Freunde Jesu am ersten Pfingstfest. Sie hatten sich nach der Himmelfahrt nach Jerusalem zurückgezogen und vor Angst in ihr Haus verkrochen. Dann kam die Überraschung: Der Heilige Geist, der ihnen neuen Lebensmut und Kraft geschenkt hat. Und sie waren so Feuer und Flamme, dass sie vielen Menschen davon erzählten – so vielen, dass sich an diesem Tag 3000 von ihnen taufen ließen. So berichtet es die Apostelgeschichte.

„Wir haben Pfingsten gefeiert, das Fest des Heiligen Geistes, den Geburtstag der Kirche. Ich spüre: Kraft, Lebensmut und Lebensfreude, das brauche ich heute auch. Ich möchte – bei aller Sorge vor der Ansteckung mit einer Krankheit – mich mit Gutem anstecken lassen, mich begeistern lassen, wieder neuen Mut gewinnen, heraus aus dem Haus meiner Angst und Sorge, hinein in das Leben, das Gott uns schenken will.“, so Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf.

Hoffnung machte auch eine Nachricht vom Evangelischen Oberkirchenrat, laut der das kirchliche Leben allmählich wieder auch in Gruppen und Kreisen beginnen darf, natürlich unter Einhaltung eines Schutzkonzepts.

„Wir werden nach den Pfingstferien im Pfarramt und mit dem Kirchengemeinderat prüfen, was wieder möglich sein kann.“, so Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf. zg

