Liberale gründen zwei neue Ortsgruppen

Oftersheim/Ketsch/Plankstadt.Bei der Monatsversammlung des FDP-Ortsvereins wurde nicht nur der Bundestagskandidat für den Wahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen vorgestellt, sondern auch zwei neue Ortsgruppen der Liberalen wurden gegründet. Der Vorsitzende Holger Höfs, der im Wahlkreis 40 Schwetzingen ins Rennen um ein Landtagsmandat geht, begrüßte im Restaurant „Schützenhaus“ ein Dutzend Mitglieder.

Ein besonderer Gruß galt dem FDP-Kreisverbandsvorsitzenden Alexander Kohl aus Heiligkreuzsteinach, der vor kurzem zum Kandidaten im Wahlkreis Weinheim für die Landtagswahl im März nächsten Jahres nominiert worden war. Die Liberalen sind in Ketsch und in Plankstadt zurück. Für beide Gemeinden wurden Ortsgruppen aus der Taufe gehoben, die zunächst dem Kreisverband Rhein-Neckar unterstellt sind. Für Ketsch ist der 21-jährige FDP-Gemeinderat Chris Brocke zuständig, für Plankstadt der 30-jährige Fachinformatiker Daniel Wirth. „Die Digitalisierung ist eines der wichtigsten Themen, in diesem Bereich ist unser Land weit abgeschlagen“, sagte Brocke, der unlängst mit deutlicher Mehrheit bei der Nominierungsversammlung in Bruchsal zum FDP-Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen bestimmt worden war. Er fordere einen bundesweiten Ausbau des Glasfasernetzes und der digitalen Verwaltung.

Brocke, der seit drei Jahren Mitglied der FDP ist, beginnt gerade ein duales Studium. Zuvor hat er ein zweijähriges Bachelor-Studium an der Universität Heidelberg absolviert. Ein weiterer Themenschwerpunkt seiner Arbeit sind die politischen Verhältnisse Osteuropas. Auf die Frage, welche Erfahrungen er aus dem Gemeinderat mit nach Berlin nehmen würde, antwortete der junge Bundestagskandidat: „Mit allen Parteien reden zu können, nur die AfD gehört nicht dazu.“

Der FDP-Ortsverband Ketsch war vor drei Jahren geschlossen worden (wir berichteten). Der Beschluss war einstimmig auf dem damaligen Kreisparteitag getroffen worden. Chris Brocke war daraufhin von Holger Höfs und dem Schwetzinger Ortsverbandsvorsitzenden Murat Eyiberispek unterstützt worden. Der 30-jährige Plankstadter Daniel Wirth konnte sich krankheitsbedingt den Mitgliedern an diesem Abend nicht persönlich vorstellen. Der gebürtige Ludwigshafener arbeitet heute bei einem mittelständischen IT-Dienstleister als Teamleiter mit Personalverantwortung. Wirth wohnt in Plankstadt, „weil die Gemeinde perfekt angebunden ist und man schnell nach Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Speyer kommt. Trotzdem liegen wir ländlich und ruhig“. Das sei perfekt für seine große Leidenschaft, den Hundesport, wo der 30-Jährige seit langem auch als Trainer und Übungsleiter aktiv ist.

„Fangen Sie an zu helfen“

„Im Westen nichts Neues“ – der im Kreisvorstand geprägte Spruch stimme überhaupt nicht, meinte Alexander Kohl, der kurz auf den FDP-Bundesparteitag am vergangenen Wochenende in Berlin einging. Die Gründung der beiden Ortsgruppen solle dazu dienen, die Liberalen in der Kurpfalz noch präsenter zu machen und vor allem junge Menschen für die FDP zu begeistern. Im Vordergrund stehe die Landtagswahl im März kommenden Jahres, bat Kohl um Unterstützung für den Kandidaten Holger Höfs: „Fangen Sie an zu helfen und zeigen Sie Spendenbereitschaft.“

Im Kreisverband habe man vor, noch weitere Ortsgruppen zu gründen. Die jungen Mitglieder sollten weiterhin für Aktivität sorgen, der Ortsverband Oftersheim und der Kreisverband unterstützten sie dabei, „bis sie selbst stark genug sind“. Die Runde führte eine engagierte Diskussion über eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Frank Schmeckenbecher, Geschäftsführer und Schatzmeister der FDP Oftersheim, sprach sich dagegen aus. Linus Kretschmer, neuer Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen Rhein-Neckar, freue sich, wenn die FDP nach der Bundestagswahl 2021 das Wahlalter 16 Jahre in die Gesetzgebung einfließen lassen könne.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.09.2020