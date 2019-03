Licht auf weiten Reisen

Hallo Kinder! Gestern bin ich zusammen mit Harry Hase lange wachgeblieben. Wir haben uns nebeneinander ins Gras gelegt und Sterne beobachtet. Die funkeln immer so schön! Aber wieso eigentlich? Das habe ich heute gleich meinen Papa gefragt und der hat mir dann erklärt, dass die Sterne sehr, sehr weit weg von uns sind. Darum braucht auch das Licht, das sie abstrahlen, sehr, sehr lange, bis es auf die Erde trifft und wir es sehen können. Das Licht von der Sonne bis zur Erde braucht zum Beispiel ein bisschen mehr als acht Minuten. Die Sterne sind noch viel weiter weg. Bis das Sternenlicht bei uns ankommt, kann es Jahrhunderte dauern. Wenn es nach seiner weiten Reise dann bei uns angekommen ist, muss es erst durch die Lufthülle der Erde, die aus verschiedenen Schichten besteht. Man nennt sie auch Atmosphäre. Wie ihr ja wisst, weht auf der Erde ständig Wind. Das Licht wird also auf seinem Weg hin und her gewirbelt und das sehen wir als Funkeln. Planeten funkeln übrigens kaum. Von ihnen kommt nämlich viel mehr Licht als von den Sternen, so dass Planeten nur bei extremen Stürmen flimmern. Wenn ihr also am Nachthimmel einen Stern seht, der nicht funkelt, ist das wahrscheinlich gar kein Stern, sondern ein Planet.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.03.2019