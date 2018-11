Licht der Freude strahlt hell

Oftersheim.Die ganze Hardtgemeinde war gestern Abend auf dem Festplatz versammelt – so hatte es wenigstens den Anschein angesichts der Menschenmenge, die sich um das Feuer gruppierte. Liebevoll gebastelte Laternen strahlten in der Dunkelheit, als Pater Thomas die Geschichte von heiligen Martin in Erinnerung rief, die von den Mädchen und Jungen der Friedrich-Ebert-Grundschule gespielt wurde.

Und dann erklärte er noch, warum die Kinder an diesem Tag mit Laternen durch die Straßen ziehen: „Dort, wo wir anderen Menschen ein freundliches Wort schenken, wo wir mit denjenigen teilen, die wenig haben – wie es der heilige Martin getan hat – strahlt das Licht der Freude. Und das zeigen die Laternen.“

Danach setzte sich der Zug durch die Straßen in Bewegung – leider ohne Pferd, denn das war erkrankt – aber mit Musik der Vereine aus Oftersheim, Ketsch und Plankstadt. Zum Schluss gab’s Martinsmännchen. Und die Kindergärten und Pfadfinder verkauften warme Getränke, Würstchen und Waffeln. az

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.11.2018