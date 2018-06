Anzeige

Oftersheim.Sie ist eine Weltenbürgerin. Irgendwie merkt das jeder, der Kirbanu zuhört. Denn sie erzählt von der Welt, von ihren Reisen, von ihrer Liebe und Leidenschaft für Menschen und Orte.

Ihre Geschichten trug sie jetzt auch in das Herz von Oftersheim, verwandelte den Gemeindepark in ein Atelier, in dem sie neue Einblicke schuf – genau vor der Nase und den Ohren der Gäste, die sich zu „Musik im Park“ versammelt hatten.

Als ihr der Atem stockte

Seit einigen Jahren lebt die Australierin Kirbanu in Heidelberg. Die Liebe hielt sie hier fest, ihrem Mann widmete sie gar ein Lied. Nachdem er sie gefragt hatte, ob sie ihn denn wirklich liebe. In einer kleinen Geschichte verpackt, erzählte sie von diesem Moment, in dem ihr der Atem stockte. „Du schreibst Lieder über alles, was du in deinem Herzen trägst“, fuhr sie fort, „doch über mich nicht“.