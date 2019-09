Lieder „auf die Ohren“ – Knollen für den Gaumen

Oftersheim.Wer am Tag der Deutschen Einheit einen Ausflug in die Natur plant, den lädt der Musikverein ein, eine Pause an der Grillhütte einzulegen. Aber auch alle, die den Feiertag am Donnerstag, 3. Oktober, noch nicht verplant habe, sind beim „Kartoffelfescht“ willkommen.

Ab 11 Uhr bieten Helfer und Vereinsmitglieder hausgemachte Kartoffelsuppe, Folienkartoffel mit „weißem Käs’“ und Stockbrot an. Dieses Jahr werden auch erstmals Dampfnudeln im Angebot sein.

Natürlich warten auch Kaffee und selbstgebackener Kuchen sowie Crêpes auf die großen und kleinen Besucher. Als sehr beliebt haben sich auch die frittierten Spiralkartoffel herausgestellt, die man sich nicht entgehen lassen sollte, findet der gastgebende Verein.

Schutz vor schlechtem Wetter

Und wenn die Musiker einladen, gibt es natürlich nicht nur etwas für den Gaumen, sondern auch „auf die Ohren“. Sowohl das Orchester als auch die Jugendkappelle „Marsch Mellows“ spielen für die Gäste. Und für den Fall, dass es regnet, sind Zelte aufgestellt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.09.2019