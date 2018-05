Lieder vertreiben dunkle Wolken

Anzeige

Der Musikverein der Hardtgemeinde gestaltete den Auftakt des musikalischen Reigens. Dirigent Andreas Schnell und seine Musiker konnten leider nur für wenige Gäste aufspielen, entsprechend spärlich fiel auch der Applaus aus. Die Vorsitzende Hedwig Gutzki hatte da schon einige Helfer nach Hause geschickt. Es war einfach zu wenig zu tun. Nur eine Kasse hatte geöffnet, um ein paar Bons rausgeben zu können. Die Servicekräfte an Grill und Ausschank standen sich die Beine in den Bauch.

Fans der Blasmusik waren beim Auftritt des Musikvereins aus Kirrlach gut aufgehoben. Das schwungvolle Ensemble unter der Leitung von Karl Benz – der Musikverein durfte vor zwei Jahren das 110-jährige Bestehen feiern – konnte die dunklen Wolken aber auch nicht vertreiben. Tische und Bänke waren gerade abgetrocknet, da fing es schon wieder an zu nieseln. Der Musikverein Berghausen aus der Pfalz unter seinem Dirigenten Werner Spranz unterhielt mit flotter Blasmusik bei trübem Wetter.

Seit 20 Jahren auch am Sonntag

Seit mittlerweile 20 Jahren findet das Waldfest auch sonntags statt. Ganz früher sei das Fest noch auf dem Kohlwald gefeiert worden, erinnert sich Hedwig Gutzki, die seit 15 Jahren Vorsitzende ist. Im Musikverein mit seinen aktuell rund 130 Mitgliedern sind knapp zwei Dutzend Musiker aktiv. Der DRK-Ortsverein steht den Veranstaltern an beiden Tagen für die Sanitätsbetreuung zur Verfügung. Der Hundesportverein unterstützt mit einer Nachtwache auf dem Festgelände.

Am gestrigen Pfingstmontag dann ein ganz anderes Bild: Die wärmende Sonne lachte über der Hardtwaldsiedlung. Ab Mittag standen hunderte Fahrräder im Wald. Bis zum Friedhof gab es keine freien Parkplätze mehr. Unzählige Besucher, darunter viele Familien mit Kindern, strömten herbei, um im Schatten der Bäume die Unterhaltung und das kulinarische Verwöhnprogramm des Musikvereins zu genießen. Die Helfertruppe hatte alle Hände voll zu tun. Steakbrötchen, Bratwürste, Käsespieße, Crêpes sowie Kuchen schmeckten. Hedwig Gutzki hatte morgens noch 600 Brötchen vom Sonntag zum Wildgehege karren müssen. Die Wildschweine freuten sich.

Jetzt ging als Erstes die Rindswurst aus. Es musste nachgeordert werden. Aus dem Kühlwagen wurden unablässig neue Bierkisten herangeschafft. Bald mussten weitere Tische und Bänke aufgestellt werden. Alle Gäste hatten ihr Plätzchen und die Musiker legten sich mächtig ins Zeug. „Ideales Waldfest-Wetter“, freute sich die Vorsitzende mit ihrem ganzen Team.

Mitsingen bei „Blauen Husaren“

Den Auftakt am Montag machte der Musikverein Rauenberg unter Dirigent David Lagas, seit vielen Jahren fester Bestandteil der musikalischen Unterhaltung auf Festen in der Region. Danach übernahmen die „Blauen Husaren“ aus Hockenheim. Dirigent Thomas Welsch animierte zum Mitsingen und Klatschen. Die Hockenheimer intonierten den „Böhmischen Traum“, danach folgte das Stück „Weltenbummler“. Bei „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens und dem Klassiker „Sailing“ träumten sich die Besucher in den Urlaub.

Die Stimmung war bestens unter dem Blätterdach. Der musikalische Schlusspunkt oblag der Spielgemeinschaft „Musik hoch drei“ aus Viernheim. Die Kooperation aus Mitgliedern des Stadtorchesters Viernheim, des Musikvereins „Die Herolde“ und des Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr begeisterte zum Ausklang des Waldfestes. Als die Livemusik zu Ende war, blieben noch viele Besucher sitzen, um den herrlichen Tag zu genießen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.05.2018