Lieder zur inneren Motivation

Oftersheim.Es waren meist junge Zuhörer, die in den Boxclub „Intelligent Punchers“ gekommen waren und gebannt der Stimme des Sängers, Liedermachers und Sprechers Lorenzo Scibetta aus Hessen lauschten. „Heute dürft ihr wieder das Kind in euch aufblühen lassen“, sagte er in einem beruhigenden und zugleich eindringlichen Tonfall. „Seid neugierig und offen, lasst es zu, das Kind in euch, die kindliche

...