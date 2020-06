Lieferservice frei Haus

Oftersheim.Der evangelische Kirchenchor konnte in diesem Frühjahr – bedingt durch die Corona-Pandemie – nach den Gottesdiensten keine Marmelade zugunsten der Orgelfondsaktion verkaufen. Da jedoch noch ein Bestand vorhanden ist, möchten die Anbieter den Interessenten gerne die Möglichkeit geben, Marmeladen und Gelees zu erwerben und bieten ab sofort einen Lieferservice an. An Marmelade gibt es die Sorten Johannisbeere, Stachelbeere, Birne, Mirabelle und einige Spezialitäten mit Alkohol sowie diverse Gelees. Die Preise liegen zwischen 1,25 Euro und 3 Euro je nach Sorte und Glasgröße.

Die Bestellung nimmt Heidrun Pawletta telefonisch unter der Nummer 06202/5 72 66 an, der Einkauf erfolgt frei Haus geliefert. Der komplette Erlös wird dem Orgelfondskonto gutgeschrieben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 01.07.2020