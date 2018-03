Anzeige

Oftersheim.„Den Verantwortlichen für die Anschlussunterbringung vor allem junger Familien in der Gemeinde Oftersheim ebenso wie den ehrenamtlich Tätigen im Asylkreis wird ein großer Stein vom Herzen fallen, wenn sie diese Nachricht erhalten“, verkündet der Grünen-Landtagsabgeordnete Manfred Kern. Nach längerem Hin und Her habe sich der Rhein-Neckar-Kreis nunmehr bereit erklärt, die Unterkunft „Goldener Hirsch“, die in der Vergangenheit Platz für bis zu 70 Geflüchtete geboten hatte und auch bei weniger enger Unterbringung mehreren Familien sowie einigen alleinstehenden Personen Lebensraum bietet, „zur ortsüblichen Miete“ an die Gemeinde zu überlassen, heißt es in einer Pressemitteilung des Abgeordneten.

Grund für den Sinneswandel sei ein neues „Eckpunktepapier des Innenministeriums zum Kapazitätsabbau“ bei von den Landkreisen – meist aus der damaligen Not heraus für teures Geld – angemieteten Unterkünften. Dieses erlaube die Weitervermietung an die Gemeinden zur ortsüblichen Miete, um die durch die lang laufenden Verträge (in diesem Fall zehn Jahre) entstehenden Defizite zu verringern.

Erst noch eine Prüfung

Nach einer Plausibilitätsprüfung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe, die in den nächsten Wochen noch erfolgen muss, wäre der Weg zur Anmietung der Unterkunft „Goldener Hirsch“ in Kürze frei.