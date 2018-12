Lösung ist „die Landung auf dem Mond“

Oftersheim.Nichts geht mehr – der Einsendeschluss für unser Adventskalender-Gewinnspiel ist seit Mitternacht vorbei, heute ziehen wir die Sieger in unserer Redaktion.

Der Lösungsbegriff lautete „Die Landung auf dem Mond“ – ein Ereignis, das sich im Jahr 2019 zum 50. Mal jährt. Diesen Tipp hatten wir Ihnen ja gegeben. Der Großteil der Einsender hatte das auch richtig.

„Wir schauen jeden Morgen gleich, ob wir die Tür kennen“, erzählte kürzlich ein Leser. Und immer wieder tauschten sich die Oftersheimer darüber aus, wo der Eingang, der an jedem Erscheinungstag der Zeitung im Dezember abgebildet war, wohl sein mag. Denn oft war es auf den ersten Blick gar nicht offensichtlich. Es ging ja nicht nur darum, den richtigen Lösungsbegriff zu erraten, sondern auch darum, ob man seine Gemeinde kennt.

Alles auf einen Blick

Interessant war übrigens, dass einige der Rätselrater, die sich schon recht früh auf eine Lösung festgelegt hatten, den Begriff „Die Landung auf dem Mars“ gemailt haben. Diese Variante war auch bis drei Tage vor dem Ende des Spiels möglich. Wir haben Ihnen in einer Collage noch einmal die Türen, Eingänge und Pforten zusammengestellt, die wir an den 20 Tagen präsentiert haben. Auf die „Jagd“ nach den Motiven ist Ralf Lackner gegangen, der sehr interessante Perspektiven der verschiedenen Türen fotografiert hat, die sicher nicht immer ganz einfach zu erraten waren.

Die Gewinner benachrichtigen wir in den nächsten Tagen persönlich, sie werden aber auch noch in der Zeitung veröffentlicht. Herzlichen Dank fürs Mitmachen, uns hat das Gewinnspiel in der Vorweihnachtszeit Spaß gemacht. Ihnen hoffentlich auch.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.12.2018