Lösungen berücksichtigen den Verkehr

Eppelheim.Es begann im Februar 2019 mit einer Auftaktveranstaltung. Danach folgten eine offene Bürgerwerkstatt, die Bildung eines Bürgergremiums, eine Gemeinderatsklausur sowie mehrere Sitzungen von interessierten Bürgern, die sich über die einzelnen Themen austauschten. Jetzt ist das Stadtentwicklungskonzept als Ergebnis dieses langen Prozesses vom Gemeinderat beschlossen worden.

Es dient zukünftig als Handlungsgrundlage für alle weiteren entwicklungsrelevanten Überlegungen und Maßnahmen. In dem von der „Steg“ Stadtentwicklung GmbH aus Stuttgart aufgestellten Handlungswerk wurden fünf Kernbereiche untersucht: „Wohnen, Bauen, Ortsbild“, „Grün und Freiflächen“, „Mobilität“, „Wirtschaft, Gewerbe“ und „Soziales, Bildung, Kommunikation“. Das vom Ingenieurbüro Köhler & Leutwein aus Karlsruhe erstellte Verkehrs- und Mobilitätskonzept ist dagegen noch nicht fertig. „Es hat sich während des gesamten Prozesses gezeigt, dass viele verbesserungsbedürftige Bereiche immer unmittelbar an den Verkehr verknüpft sind, so dass bei weiteren Lösungsansätzen immer die allgemeine Verkehrssituation mitberücksichtigt werden muss“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage.

Die Fachplaner Dr. Tilmann Sperle und Wiebke von Wietersheim von der „Steg“ Stadtentwicklung GmbH stellten das 112-seitige Konzept in der Sitzung vor. „Die Stadt Eppelheim ist bestrebt, ihre charakteristischen Besonderheiten und Merkmale zu bewahren und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung weiterzuentwickeln, ohne die Lebensbedingungen für die Bewohner nachteilig zu gestalten. Dabei strebt sie eine zukunftsweisende und nachhaltige Entwicklung an“, lautet die strategische Ausrichtung.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann freute sich vor allem über das Durchhaltevermögen des Bürgerbegleitgremiums. Die Teilnehmer hätten gezeigt, „dass die Bürgerschaft Interesse an den Grundlagen einer Stadtentwicklung hat“.

Die Arbeit an dem Stadtentwicklungskonzept sei „manchmal lustig, schwierig oder auch frustrierend“ gewesen. Jetzt müssten die Vorgaben umgesetzt und fortentwickelt werden: „Das Konzept soll nicht in der Schublade versauern. Bisher war es nur ein langer abstrakter Prozess. Wir sollten deshalb bald an die Umsetzung von Projekten gehen.“ Den Strategien müssten konkrete Fragestellungen folgen.

Auftrag und Anstoß

„Grüner, leiser, langsamer und schöner“ seien grob zusammengefasst die Wünsche der Bürgerschaft für ihre Stadt, führte Isabel Moreira da Silva (Grüne) aus. Sie hob ebenfalls den Beteiligungsprozess hervor. Hinweise und Ideen aus der Bürgerschaft sollten als Auftrag und Anstoß gesehen werden, „die Bürgerbeteiligung in Eppelheim als beständige Größe zu etablieren“. Die Ratschläge an die Planer hätten vor allem die Schwächen der Stadt schonungslos ans Licht gebracht. Ganz oben auf der Liste der Wünsche und Empfehlungen rangierten „eine nachhaltige Mobilität, weniger Verdichtung, mehr Grünanalgen und mehr Attraktivität“. Die Grünen-Fraktion hätte sich gewünscht, dass das Konzept in einer eigenen Bürgerversammlung präsentiert worden wäre, aber die Corona-Krise habe dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vielleicht könne aber das noch ausstehende Verkehrskonzept öffentlich vorgestellt werden.

„Jetzt liegt es an uns, das Konzept umzusetzen“, meinte SPD-Fraktionssprecherin Renate Schmidt. Das Gemeinwohl müsse dabei im Vordergrund stehen. Sie kritisierte, dass von einigen Gemeinderäten schon bei der Beschlussfassung ausführliche Vorschläge kämen. So komme man nicht weiter: „Die Ergebnisse lieber erst mal so stehen lassen.“

Trudbert Orth (CDU) bezeichnete das Stadtentwicklungskonzept als „eine Arbeitsgrundlage und ein Leitfaden für uns alle“. Beim Mobilitätskonzept sehe er keine Notwendigkeit für einen Radschnellweg.

Leider sei das Mobilitätskonzept nicht fertig geworden, bedauerte auch Bernd Binsch (Eppelheimer Liste). Das vorliegende Stadtentwicklungskonzept sei schon wieder teilweise überholt und auch inhaltlich nicht mehr ganz richtig, monierte Binsch. Er beantragte, die Beschlussfassung zu vertagen und – nachdem das Mobilitätskonzept vorliegt – noch mal zu beraten. Der Vorschlag wurde abgelehnt. Das Stadtentwicklungskonzept wurde bei drei Nein-Stimmen der Eppelheimer Liste angenommen.

Wenn auch das Verkehrs- und Mobilitätskonzept verabschiedet sei, werde es eine Bürgerveranstaltung geben, versprach Bürgermeisterin Patricia Rebmann.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.05.2020