Lounge-Charakter ohne Alkohol

Längerer: Bisher haben wir rigoros zwischen Kinder-/Teenie-Disco (ab zehn Jahre, kein Alkohol) und Juz-Disco (ab 16 Jahre, mit Bier und weinhaltigen Getränken) getrennt und diese als Motto-Partys mit verschiedenen DJs aufgemotzt. Mittlerweile sind unsere Disco-Besucher eher ab zwölf Jahre und die 16-Jährigen trinken gar keinen Alkohol. Da war es leicht, „aus zwei mach eins“ zu machen und der Disco eher einen Lounge-Charakter zu geben. Früher bestand der Bedarf aus Jugendschutz und Präventionsgründen, die 16- bis 21-Jährigen von den anderen Besuchern zu trennen. Die Entwicklung in Richtung Wohnzimmer-/Chill-Atmosphäre funktioniert aber prima auch ohne Alkohol, deshalb öffnet man nun die Grenzen.

Wie funktioniert das genau – „Werd dein eigener DJ“?

Längerer: Auch hier probieren wir mal etwas Neues, weil die DJs eh immer nach bestimmten Titeln gefragt werden und die Besucher immer mehr Einfluss auf die Musikfolge nehmen wollten. Wir haben beschlossen, einen Bluetooth-Knotenpunkt an unsere Disco-Anlage zu koppeln, der immer wieder neu – durch die Besucher direkt – angekoppelt werden kann. Es gibt noch einen DJ, der vergibt immer wieder „Plätze“ in der Bluetooth-Liste an Gäste mit ihren eigenen Wunsch-Playlists. Nachdem der DJ diese geprüft hat, wird die Musik dann direkt durch die Besucher an die Anlage gestreamt. Man kann quasi zehn Songs spielen, danach darf der nächste und so weiter. Wir versuchen einen Testlauf mit dieser ersten Juz-Party und hoffen, dass unser neues Konzept angenommen wird – auch wenn am Freitag noch die Deutsch-Prüfung an den Realschulen nachgeholt wird. az

Die Juz-Party für Jugendliche ab zwölf Jahren findet am morgigen Freitag von 18 bis 21 Uhr in den Juz-Räumen, Mannheimer Straße 67 statt.

