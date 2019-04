Luca will gießen – damit Blumen sprießen

Oftersheim.Die Mädchen und Jungen an der Albert-Schweitzer-Kita warteten am Donnerstag schon ganz aufgeregt auf den tierischen Besuch, der sich angesagt hatte. Fred Fuchs, das Maskottchen der Kindernachrichten in dieser Zeitung, hatte versprochen, die Gruppe der Natur-AG beim Blühbälle-Werfen kräftig anzufeuern. Ehrensache, dass er zum vereinbarten Termin an Ort und Stelle war. Genau wie Bürgermeister

...