Luft holen ohne Lunge

Hallo Kinder! Wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Aber ich: Heute ist der Tag der Fische und da will ich euch heute erklären, wie Fische eigentlich unter Wasser atmen können. Fische haben keine Lunge wie Menschen, sie atmen mit den sogenannten Kiemen, das sind Organe innerhalb des Mundraums eines Fischs. Von außen kann man die Kiemenklappen erkennen, die aussehen wie Schlitze. Wenn ein Fisch die Kiemenklappen abspreizt und dabei den Mund öffnet, entsteht ein Unterdruck, so dass Wasser in den Mundraum des Fisches gesogen und in die Kiemen geleitet wird. Hier trifft das sauerstoffreiche Wasser auf sauerstoffarmes Blut. Dann bewegen sich, man sagt als Experte diffundieren, Sauerstoffmoleküle von dem Wasser in das Blut hinein und werden so weiter durch den Körper in alle Organe transportiert. Ein Fisch kann bis zu 70 Prozent des Sauerstoffes im Wasser aufnehmen. Das Wasser ohne Sauerstoff wird wieder aus den Kiemenklappen herausgedrückt. Es gibt auf der ganzen Welt ungefähr 34 000 Fischarten. Und die meisten Fische haben vier Kiemen auf jeder Seite. Knochenfische können aber auch fünf bis sieben Kiemen auf jeder Seite haben.

