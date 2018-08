Magische Seile – wenn man draufpustet

Rund 90 Kinder sitzen im Foyer der Theodor-Heuss-Schule und schauen gebannt dem Zauberer „Zenobio“ zu. © Zeuner

Oftersheim.Alle haben Ferien – nur die eigenen Eltern noch nicht? Macht nichts, denn es gibt in der Gemeinde ja die Ferienbetreuung für die Kernzeit- und Hortkinder. Die bietet in diesem Jahr unter dem Titel „Die Helden der Kinderbücher“ eine ganze Menge Spiel, Spaß, Spannung und Überraschungen.

So etwa am gestrigen Dienstag, als über 90 Kinder in der Theodor-Heuss-Schule (THS) teilweise schon

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3802 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.08.2018