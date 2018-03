Anzeige

Komplettes Portfolio nachgefragt

Beim ersten Oftersheimer Schautag in diesem Jahr wurde einmal mehr das komplette Kall-Portfolio nachgefragt, von der neuen, hochmodernen Küche bis zur Renovierung einer bestehenden, die man gerne aufgehübscht und modernisiert hätte.

Eine besonders „junge Küche“ ist übrigens der neue Hingucker in der Oftersheimer Ausstellung, passenderweise heißt das Modell „Mahlzeit“ und stammt vom renommierten Hersteller „Rational“. Vor einer roten Wand schmiegen sich harmonisch die dezenten Farbtöne von sattem Grau bis hellem Lichtgrau und Holznuancen an, gelbe oder rote Regalelemente setzen farbige Akzente. Küchen Kall nimmt mit dieser Modellreihe einen gefragten Trend auf und bietet Küchentheken und Küchenblöcke an, die losgelöst von der restlichen Küchenzeile einen gelungenen Kommunikationsraum schaffen, etwa zwischen Kochbereich und Essbereich. zg

