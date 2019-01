Maik Hahn ist der Meister des Klangs

Oftersheim/Region.Vor rund 90 Jahren begann in Deutschland die Tonfilm-Ära, einige Jahre nach den ersten Gehversuchen der neuen Technik in anderen Ländern. Heute sind Sprache, Musik und Geräusche in Filmen und im Fernsehen selbstverständlich – doch welcher Aufwand gerade hinter Letzteren stecken kann, wissen wohl die wenigsten Zuschauer. Maik Hahn aus Oftersheim ist seit genau 20 Jahren als freiberuflicher

...