Majestät gibt sich die Ehre

Oftersheim.Auch die Waldkönigin Johanna Eich wird dem Tag des Waldes einen Besuch abstatten. Sie kommt aus Sulzfeld im Kraichgau und ist Botschafterin des baden-württembergischen Waldes.

Die neue Hoheit ist begeisterte Forstwirtin und somit „vom Fach“. Sie weiß, wovon sie spricht, wenn es um die Rolle des Waldes in der Gesellschaft geht. Den Wald als Ganzes begreifen, naturnah, als Ort der Stille und des Lebens, die Menschen an die Wichtigkeit der Natur und den bewussten Umgang mit ihr erinnern, die Chancen und Herausforderungen der modernen Forstwirtschaft erfahren und nutzen – all das ist ihr Anliegen, heißt es in einer Mitteilung des Kuratorium Waldkönigin Baden-Württemberg.

„Als kleines Mädchen an der Hand meines Großvaters lernte ich den Wald kennen. Meine Begeisterung für die Natur möchte ich liebend gerne als Waldkönigin mit anderen Menschen teilen“, erklärt Johanna Eich. az

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.08.2019