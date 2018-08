Anzeige

Oftersheim.Auch die dritte Woche des Ferienprogramms bietet wieder jede Menge Abwechslung für die Teilnehmer, die sich rechtzeitig bei der Gemeinde angemeldet haben.

Am Mittwoch, 15. August, steht das von Skiclub und Jugendzentrum gemeinsam organisierte „Waldläuferspiel“ zwischen 11 und 15 Uhr auf dem Programm. Treffpunkt für die Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis neun Jahren ist um 11 Uhr an der Grillhütte. Mitzubringen sind festes Schuhwerk und strapazierfähige Kleidung. Für Verpflegung ist gesorgt. Bei Regen fällt die Veranstaltung allerdings aus.

Der Gesangsverein Germania und die Arbeiterwohlfahrt laden am Donnerstag und Freitag, 16. und 17. August, zum Mitmachzirkus ein, der jeweils an beiden Tagen von 14 bis 17 Uhr im Rose-Saal stattfindet und sich an sieben- bis zwölfjährige Kinder richtet. Mitzubringen sind Turnschuhe oder Schläppchen, ausreichend Getränke und eventuell einen kleinen Snack.