Markante Stimmen, die im Kopf bleiben

Oftersheim.Das Jugendzentrum (Juz) veranstaltet am Freitag, 27. März, ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) wieder eine seiner berühmt-berüchtigten „Juz Concerts“. Mit ungeminderter Aufopferung im Namen des Rock’n’Roll macht das Juz die Tore der „Local Hall of Fame“ auf, heißt es in der Pressemitteilung.

Dieses Mal im Gepäck: eine altbekannte, einer wiederkehrende und eine neue Band: „Nitrocks“ (Heavy Rock’n’ Roll aus Hockenheim), Chris Blackburger Band (College Punkrock mit Pop Attitude aus Mannheim) und „Beyond this Summer“ (Rock-Cover aus Schwetzingen).

„Beyond this Summer“, zum ersten Mal im Juz und Headliner des Abends, sind Marco Bierbauer (Gitarre), Daniel Ueltzhöffer (Gitarre, Keyboard und Gesang), Nicolai Leiser (Schlagzeug), Paul Fürst (Bass) und Sängerin Sandra Heidloff. In den Urlaub schicken die fünf das Publikum mit dem „Green Day“-Song „Holiday“, hauen dann „Blau“ von „Kraftklub“ raus und kommen auch melodisch mit „Viva la vida“ von „Coldplay“ rüber, immer mit den markanten Stimmen von Daniel Ueltzhöffer und Sandra Heidloff, denen die Musiker einen coolen Klangteppich bereiten.

Mannheimer Pop-Punk

In welche Richtung es musikalisch geht, ist klar: „Green Day“ sind on top, „Blink 182“, „Red Hot Chili Peppers“ und „Linkin Park“ folgen, bevor das Finale mit „Kings of Leon“ und „Liquido“ eingeleitet wird. Die Chris-Blackburger-Band bedeutet Mannheimer Pop-Punk, gemacht mit viel Melodie und simplen Hooklines, die im Ohr bleiben. Sie war im Mai des vergangenen Jahres zuletzt im Juz zu sehen. Das Quartett klingt so, als komme es aus dem sonnigen Kalifornien und würde sich dort mit dem Longboard unter dem Standfuß gerade am Pop-Punk-College einschreiben.

Die vier Musiker spielen nur eigene Stücke, die aber eingefleischten Fans der Szene sicher ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern werden. Wer im vergangenen Jahr beim doch sehr kurzen Konzert der Band zugegen war (es war ein sehr spontaner Anlass zu später Stunde), wird sich jetzt über einen 45-Minuten-Auftritt umso mehr freuen.

Als Hockenheimer Rock’n’Roll Trio „Nitrocks“ hauen Gitarrist und Sänger David Böbel sowie Drummer Fabian Brixner seit nunmehr zehn Jahren auf den Putz. Marvin Gierden macht als Neuzuwachs am Bass das Klangbild der Vollgas-Dampfwalze eine ganze Spur breiter und tiefer.

Nach fünf Jahren Abstinenz zurück

Der bierdurstverstärkende Effekt von „Nitrocks“-Songs ist wissenschaftlich gut untersucht und gilt als erwiesen, heißt es auf der Internetseite der Band. „Nitrocks“ spielten im Juz schon oft in den vergangenen zehn Jahren, sie sind die Veteranen des Abends und nach sage und schreibe fünf Jahren Abstinenz wird es einfach wieder Zeit für Oftersheim. „Motörhead“- und „Ramones“-Fans zugleich kommen hier ungetrübt auf ihre Kosten. Jugendliche ab 14 Jahren sind im Jugendzentrum willkommen. az/zg

