Maschenwerk, Origami und Kalligrafie

Oftersheim.Die Kurpfalzhalle wird am Wochenende einmal mehr zum Mekka für Fans der handgefertigten Kleinigkeiten, wenn sich am morgigen Samstag um 14 Uhr die Türen öffnen. Wer Handarbeiten zu schätzen weiß, der findet einen reichen Schatz an Objekten für den alltäglichen Gebrauch oder zur heimeligen Dekoration.

Yvonne Jung vom Arbeitskreis Volkskunde und Brauchtum im Heimat- und Kulturkreis ist in diesem Jahr mit ihrem Team federführende Organisatorin: „Ich freue mich über mehr als 30 Stände, die in diesem Jahr beim Markt vertreten sind.“ Dank der guten Vorbereitung von Kristina Braun, die die Ausstellung bisher organisiert hatte, kann Jung mit ihren Helfern auf eine solide Basis mit vielen Ausstelleradressen und -kontakten zurückgreifen: „Das hat es vereinfacht, den diesjährigen Markt auf die Beine zu stellen“, sagt sie.

Mitmach- und Erlebnisausstellung

Die Kurpfalzhalle erhält durch die Vielfalt der Farben und Formen den Anstrich einer Mitmach- und Erlebnisausstellung. Viele Hobbykünstler laden ein, zu beobachten, wie sie ihre Unikate anfertigen, bei manchen kann man selbst Hand anlegen und nette Kleinigkeiten herstellen. Jung verspricht, dass Strickbegeisterte auf ihre Kosten kommen werden – nicht nur beim Kauf fertiger Accessoires, sondern auch mit Beratung zu Nadeln, zu Wollarten und passendem modischem Design fürs Maschenwerk. Dabei können Stolas entstehen, Handschuhe und Socken oder gar Pullunder und Pullover. Fein gehäkelte Ketten, bei denen Miniperlen dicht an dicht sitzen und für den betörenden Schimmer sorgen, ziehen die Blicke ebenso magisch an wie fein ausgestickte Deckchen in unterschiedlichen Techniken.

Sauber gefaltetes Papier – die Origamikunst – wird gezeigt, aufwendige Faltarbeiten in floraler oder geometrischer Ausbildung sind zu sehen und zu kaufen. Lesezeichen für das Lieblingsbuch, mit Kalligrafie verziert, die sich auch auf Armbändchen wiederfindet, werden individuell gestaltet. Liebhaber von Gemälden und Fotografien können durch eine kleine Ausstellung wandern, mit den Künstlern in Kontakt treten. Die dunkle Jahreszeit naht, damit auch das Weihnachtsfest, beide gehören zu der Zeit, in der man Kerzen für heimeliges warmes Licht zu schätzen weiß. Eine große Auswahl handgearbeiteter Kerzen gibt es beim Markt.

Märchenhafte Wollfiguren

Individuell bemaltes Porzellan eignet sich als Geschenk, wie auch diverse Glasarbeiten mit ihrem Kaleidoskop an Schliffarten, die das Licht brechen. Im Vorgriff auf das Weihnachtsfest lohnt ein Blick auf Holzspielzeug für die Kleinsten, entweder naturbelassen oder farbig ausgestaltet. Märchenhafte Wollfiguren und ganze Szenen aus dem weichen Material sind zu sehen, daneben auch weihnachtliche Krippen. Patchworkdecken, die Hingucker und fein ausgearbeiteten Stoffkreationen und im Kontrast dazu metallene Dekorationsobjekte machen den Charme des bunt gemischten Marktes aus.

Unter vielen neuen Ständen sind auch Yvonne Wierer mit ihren Marmeladen und Kräuteressigen, Christiane Treiber mit ihren Wollfiguren, die Strickerin Margit Puff und Birgit Grams mit ihrer schönen Keramik bekannte Beschickerinnen, die immer wieder gerne ausstellen. Doch auch die Organisatoren werden aktiv und schmücken mit buntem Laub, Kürbissen und mehr Herbstboten den Bewirtungsbereich.

„Die beliebte Kürbissuppe, Würstchen und natürlich hausgemachte Kuchen und Kaffee werden angeboten“, erklärt Jung, dass die „Wohlfühloase“ Cafeteria zum Verweilen einlädt. „Eine Pause machen nach dem Bummel oder Einkauf“, dafür sei der Sitzbereich bestens geeignet, lädt Yvonne Jung ein.

