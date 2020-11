Medien per Fahrstuhl ausleihen

Oftersheim.In der Lockdownzeit ab Montag, 2. November, bietet die Bücherei einen kontaktlosen Abholservice über den Fahrstuhl an: Leser stöbern unter https://bibliotheken.kivbf.de/oftersheim/. Interessante Medien notieren und bis maximal sechs Medien telefonisch (06202/597155) oder per E-Mail (buecherei@oftersheim.de) an das Team weitergeben (Autor/Titel/Standort/Verfügbarkeit). Die Nummer des Bibliotheksausweises und eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung angeben. Die Mitarbeiterinnen der Bibliothek stellen die Medien zusammen und verbuchen diese auf den Bibliotheksausweis. Zu einem vereinbarten Termin können die Medien dann an der Bücherei abgeholt werden. Die Übergabe erfolgt über den Fahrstuhl der Bücherei, bitte dort klingeln. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.11.2020