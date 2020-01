Mediterranes Lebensgefühl beim Italiener

Oftersheim.Einstimmiges Votum: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend die Voraussetzungen geschaffen, dass die Gäste im Lokal „Gusto Italiano“, das sich in der Mannheimer Straße 95 befindet, draußen sitzen können. Das Gremium hat einer entsprechenden straßenrechtlichen Sondernutzung während der sogenannten Freischanksaison – also vom 1. März bis 1. November – zugestimmt.

Die Pächterin der Gaststätte hatte bereits für die vergangenen beiden Jahre eine Sondernutzung durch Außengastronomie beantragt, der Technische Ausschuss hatte die Zustimmung – befristet für die Jahre 2018 und 2019 und zeitlich begrenzt für den Zeitraum 1. April bis 30. September – damals erteilt. In dieser Testphase gab es keine Vorkommnisse oder schlechten Erfahrungen.

Die Erlaubnis wird für die kommenden fünf Jahre, unabhängig vom Pächter der Gaststätte, ausgestellt werden. Bei einem Pächterwechsel würde ein neuer Antrag benötigt werden. Dieser ist Bestandteil des Geschäfts der laufenden Verwaltung. Lediglich bei Unstimmigkeiten würde der Rat involviert werden.

Fußgänger werden nicht behindert

Die Außenbestuhlung erstreckt sich über Fläche von gut zwölf Quadratmeter. Durch die Bewirtung sowie das Aufstellen von Tischen und Stühlen wird der Fußgängerverkehr weder behindert noch gefährdet. Die Pächterin des „Gusto Italiano“ wird die Außenbestuhlung so errichten und unterhalten, wie sie es in den vergangenen beiden Jahren bereits praktiziert hat.

Die sogenannte Parkbewirtschaftungszone wird in dem Zeitraum vom 1. März bis 1. November versetzt. Die Anordnung erfolgt durch die örtliche Straßenverkehrsbehörde. Die Sperrzeit, die in der Gaststätten-Erlaubnisurkunde des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis zum Schutz der Nachtruhe der Anwohner auf 22 Uhr festgesetzt wurde, muss dabei von der Antragstellerin beachtet werden. az/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.01.2020