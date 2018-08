Mehr als nur ein Einkauf

Anzeige

Schade. In diesem Monat schließen gleich zwei Fachgeschäfte – und hinterlassen damit eine große Lücke im Branchenmix der Gemeinde. Denn sowohl Jürgen Gieße als auch Ingrid Lindner waren sozusagen „die Letzten ihrer Art“. Will sagen: Die Oftersheimer müssen in Zukunft auf eine Metzgerei und einen Buchladen am Ort verzichten.

Natürlich: Bücher kann man im Internet bestellen und Fleisch oder Wurst gibt’s bei jedem Discounter. Der Fortbestand der Spezies Mensch ist also nicht gefährdet.

Aber dennoch: Beide Alternativen, mögen sie vielleicht sogar günstiger und damit auch auf den ersten Blick attraktiver sein, lassen vor allem zwei Aspekte vermissen: kompetente Beratung – im Fall der Metzgerei auch ganz eng verknüpft mit Qualität, auf die man vertrauen kann – und soziale Kontakte. Denn in diesen Geschäften gibt es immer noch eine kleine Plauderei unter Kunden beziehungsweise zwischen Käufer und Verkäufer – und das sogar gratis. Gerade für ältere Menschen ist dieses Gespräch unbezahlbar. Sie werden ihre Sorgen und Nöte los, um die sich sonst niemand kümmert.