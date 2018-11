Mehr als nur ein vorweihnachtlicher Einkauf

Oftersheim.Die Prognosen waren gut und der Wettergott hielt sich tatsächlich daran: Ohne einen einzigen Regentropfen konnten alle die Adventsausstellung in „Ingeborg‘s Floristik Werkstatt“ in vollen Zügen genießen. Dies wirkte sich zum einen auf die große Besucherschar aus nah und fern aus, zum Anderen auch auf die gute Stimmung während der sechsstündigen Öffnungszeit.

Das einzige „Problem“, mit dem die Gäste zu kämpfen hatten, war die schier unerschöpfliche Auswahl an Advents- und Türkränzen, Gestecken und anderer weihnachtlicher Kreationen. Verantwortlich hierfür war die Hausherrin Ingeborg Keller, die es wieder geschafft hat, das Ergebnis ihrer Arbeiten wundervoll in das Ambiente der Werkstatt sowie des herrlich geschmückten Innenhofes einzubinden. „Wie ein „kleiner Weihnachtsmarkt“, so war es verschiedentlich von den Kunden zu vernehmen. Dass nicht nur der optische Eindruck Weihnachtsstimmung aufkommen ließ, dafür sorgten die Düfte nach leckerem Winzerglühwein sowie Selbstgebackenem aus dem Kreise der Familie. Es wurde auch manches Rezept mit den Gästen ausgetauscht. Dies führte zu einem heiteren Treiben. Wiedersehensfreude kam an verschieden Stellen auf, als sich Bekannte rein zufällig trafen, manche wohl auch nach vorheriger Verabredung. Draußen wurde ausgelassen diskutiert, drinnen wurde sich genügend Zeit genommen, um sich die wunderschönen Arbeiten von Ingeborg Keller anzusehen und zu erwerben. Wie jedes Jahr stehen – trotz aller Trendfarben – die meisten Kunden allerdings eher auf das klassische Rot.

Es ist schon Tradition, dass die Gäste an einem Ratespiel teilnehmen können. Dieses Mal musste das Gewicht einer mit Weihnachtskugeln gefüllten Glasvase geschätzt werden. Das richtige Ergebnis lag bei 3566 Gramm. Am genauesten tippte Rainer Drexler aus Oftersheim, gefolgt von Oliver Schmidt und Lasse Martin, beide aus Schwetzingen. Die drei Erstplatzierten werden die nächsten Tage schriftlich informiert und können sich über den Gewinn von Gutscheinen freuen. Die Zeit verging wie im Fluge. Bei Eintritt der Dunkelheit sorgten die Lichterketten für noch mehr adventliche Atmosphäre und die letzten Gäste gingen hochzufrieden nach Hause.

Die adventlichen Gestecke und Kränze können noch die ganze Woche über bewundert und erworben werden. Am Samstag, 1. Dezember, wird im Innenhof der Luisenstraße 5 für die Kunden nochmals Prosecco und heißer Winzerglühwein ausgeschenkt. In den Verkaufsräumen werden die beliebten Apfelduftsträuße angeboten und einen Tag vor dem ersten Advent gibt es noch Rabattaktionen auf die verbliebenen Adventskränze. zg/ali

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.11.2018