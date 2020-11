Mehr als nur eine Mütze

Hallo Kinder! Mittlerweile ist es ganz schön kalt draußen – da darf meine warme Mütze nicht fehlen. Wusstet ihr, dass Mützen nicht nur den Kopf vor Kälte schützen, sondern auch ein Symbol sein können? Köche zum Beispiel tragen eine Kochmütze. Ihren Ursprung hat sie einer Erzählung nach in England. Im Jahr 1727 hat angeblich eine Kopflaus des Koches die Suppe dem König vermiest. Der König war daraufhin wütend und befahl seinem Koch, eine Kopfbedeckung zu tragen. Und auch Polizisten tragen bei der Arbeit eine Mütze. Sie hat vorne einen Schirm, der vor Sonne und Regen schützt. Das Polizei-Symbol darauf sorgt außerdem dafür, dass jeder gleich erkennt, dass er einen Polizisten vor sich hat. Wenn jemand ständig müde ist, dann bezeichnet man ihn als „Schlafmütze“. Das kommt daher, dass die Menschen früher tatsächlich eine Mütze im Bett getragen haben. Die Schlafzimmer waren damals nämlich nicht so gut beheizt wie heute und gegen die Kälte haben dann die Mützen geholfen. Männer haben eine Zipfelmütze getragen, Frauen eine Schlafhaube. Eine Mütze, die wir vor allem an Fasnacht sehen, ist die Narrenkappe. Diese Tradition kommt aus dem Mittelalter und hat sich bis heute gehalten. Karnevalisten zeigen so, zu welchem Verein sie gehören.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.11.2020