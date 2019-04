Mehr Müll als Fische

© Koch-Mattern

Hallo Kinder! Als ich gestern mit Ellie Ente in der Natur unterwegs war, ist mir aufgefallen, dass überall total viel Müll rumliegt! Vor allem die Flüsse sind voll mit Plastiktüten, alten Flaschen, Feuerzeugen und Zahnbürsten. Der ganze Plastikmüll wird dann durch die Flüsse ins Meer transportiert, weil diese in die Ozeane münden. Forscher sagen sogar, dass es in 30 Jahren mehr Plastik in den Ozeanen geben wird als Fische. Das finde ich ziemlich furchtbar! Schließlich ist Plastik total giftig – sowohl für Menschen als auch für uns Tiere. Und es braucht 400 Jahre, bis es zersetzt ist! Davor zerfällt es in viele kleine Einzelteile, Plastikpartikel, die man Mikroplastik nennt. Die schwimmen dann im Meer umher. Ahnungslose Meeresbewohner wie Fische oder Schildkröten halten die Teilchen dann für Nahrung und essen das Zeug. Es sammelt sich in ihren Mägen an und oft sterben sie daran. Plastik gelangt übrigens nicht nur durch Flüsse in die Meere, sondern auch durch Hochwasser oder Wind. Damit nicht noch mehr Plastikmüll in unseren Ozeanen landet, könnt ihr zum Beispiel Plastikverpackungen vermeiden und auf dem Markt einkaufen gehen. Auch könnt ihr versuchen kaputte Dinge zu reparieren, statt sie einfach wegzuschmeißen. Ich habe erst gestern mit meinem Papa meinen Fahrradreifen geflickt – und das Rad läuft jetzt wieder perfekt.

Schwetzinger Zeitung, Montag, 01.04.2019