Mein Herz, mein Wunsch und mein Herzenswunsch

Oftersheim.Herzenswunsch – beide Bestandteile dieses Wortes haben mich in dieser Woche beschäftigt: mein Herz und mein Wunsch – oder eher meine Wünsche. Und ein Herzenswunsch.

Ein Bekannter schrieb mir eine Nachricht: Mich zu treffen, ob das ginge? Es wäre ihm ein Herzenswunsch. Ich finde dieses Wort wundervoll. Und ich fand es wundervoll, wie er ausdrücken konnte, was sein Herz sich wünscht. Das hat mich berührt. Passend zur Predigt des vergangenen Sonntags von Tobias Habicht war meine „Herzfabrik“ diese Woche also sehr aktiv. Ich habe mein Herz sehr intensiv gespürt. Wie ist es Ihnen ergangen? Vielleicht so? „Es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding; wer kann es ergründen?“ (Jeremia 17,9).

Keine Lust mehr

Mein Herz ist schwer in dieser Woche. Die Corona-Müdigkeit packt mich. Ich habe keine Lust mehr auf Corona, die Beschränkungen und den wieder verlängerten Lockdown. Es nervt mich einfach. Ich würde gerne zum Frisör gehen. Meine Kollegin meinte mal treffend: „Jeder Tag ein bad hair day.“

Ich möchte ins Kino, ins Restaurant, etwas trinken gehen mit Freundinnen. Ich möchte mein Examen ausgelassen feiern, auf Hochzeiten tanzen und meine Schülerinnen und Schüler sehen. Ich möchte Präsenz-Gottesdienste feiern und all die vertrauten Sonntagsgesichter sehen. Ich möchte Konfi live machen. „Warum, Gott?“, frage ich oft. Und warte auf die Antwort. Immer noch.

„Du bist mein Kompass. Zeig mir meinen Weg. Bring mein Herz an Land. Sei mein Acker, ich baue darauf.“, schreibt die freie Autorin, Kolumnistin und Bloggerin Susanne Niemeyer. Wie ist es Ihnen ergangen? Vielleicht so? „Ein freundlicher Blick erfreut das Herz, und eine gute Nachricht gibt neue Kraft.“ (Sprüche 15,30).

Mein Herz schlägt höher diese Woche. Manchmal ist es sogar drauf und dran, ins Stolpern zu geraten. Dann hilft mir ruhiges Atmen. Meine Mutter backt Pfannkuchen für mich – mit Kirschen und Sahne obendrauf. Ich liebe Pfannkuchen!. Ich bestelle mir eine modische „Überraschungsbox“ im Internet und erhalte zwei tolle Pullis. Eine Freundin schickt mir überraschend ein Geschenk, einen flauschigen Schal in meiner Lieblingsfarbe, passend zu einem der neuen Pullis.

Ich kann mich am neuen Aquarium meines Vaters kaum sattsehen. Ein Blümchen auf einem Tisch und ein warmes Willkommen erfreuen mein Herz. Wir machen es uns in der Badewanne gemütlich, schauen einen Film und genießen bestelltes Essen. Meine Schwester fragt mich, was ich mir zum bestandenen Examen wünsche.

Mein Herz macht was mit mir in dieser Woche. Ihres auch? Freuden und Wünsche, Dankbarkeit und Aufregung; Seufzen und Kopfschütteln. Ich schreibe ihn auf, meinen Herzenswunsch in dieser Woche. Wie klingt Ihrer? Vielleicht so ähnlich wie meiner? „Du bist mein Kompass. Gib mir Halt. Schenk mir Ruhe für mein unruhiges Herz und schlaflose Nächte nimm fort. Zeig mir meinen Weg durch die Höhen und die Tiefen, wenn die Ausweglosigkeit mich lähmt und mir alle Wege offenstehen. Bring mein Herz zu dir. Lass es schlagen im Einklang mit deinem. Bring es zu anderen, bring es zu mir. An Land halt mich frei, gib mir Wurzeln und Flügel. Sei mein Acker, sei mein Grund. Leih mir deinen Spaten und lass wachsen die Fülle. Ich baue darauf. Ich baue auf dich. Du weckst Tote auf. Dann zeig, was du kannst.“

Im wahrsten Sinne herzliche Grüße, auch von Sibylle Rolf und Tobias Habicht, Ihre Sophia Leppert

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.01.2021