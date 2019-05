Melancholie und Freude vereint

Oftersheim.Unter festlichen Tönen des Posaunenchores zogen die 29 Konfirmanden vom Gemeindehaus aus in die Kirche ein: Ein bewegender Moment für ihre Eltern, Großeltern und Paten, teilt Pfarrerin Esther Kraus mit.

„Ihr steht an der Schwelle einer offenen Tür. Was hinter der Tür ist, wisst ihr noch nicht, aber ihr sollt heute dafür Gottes Segen zugesprochen bekommen.“ Mit diesen Worten begrüßten die Pfarrerinnen Sibylle Rolf und Esther Kraus ihre Konfirmanden in der Christuskirche. Noch niemand könne in die Räume sehen, in die das Erwachsenwerden sie führen werde. Aber die Spuren in diese Räume hätten ihre Eltern längst gelegt. Jetzt gelte es, die Schwelle alleine zu überschreiten – ein bedeutender Schritt vor Gott auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Das gebe diesem Tag neben all seiner Freude aber auch eine gewisse Melancholie: Die Kinderzeit ist vorbei, das Erwachsenwerden hin zur Selbstständigkeit beginnt.

Hungrig nach Gerechtigkeit

Und wie die Konfirmanden sich verändern, wird sich auch ihr Glaube mit ihnen verändern, erklärten die Pfarrerinnen. „Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen! Und selig sind die, die hungern nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden“, betonten Rolf und Kraus bei der Predigt. „Heute wählt ihr Jesus“, sprachen die beiden den Jugendlichen zu.

Mit einer roten Rose bedankten sich die Konfirmanden bei ihren Eltern für deren Fürsorge und Begleitung. Sie knieten am Altar nieder, um Gottes Segen zu empfangen, bevor die Konfirmanden durch die Kirchentür, hinaus in eine Zukunft unter Gottes Schutz und seinem Segen, schritten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.05.2019