Meldesystem für Defekte

Oftersheim.Defekte Straßenleuchten sind – insbesondere in den sozialen Netzwerken – immer wieder ein großes Diskussionsthema. Jetzt kann man sie – dank eines gemeinsamen Online-Services der Gemeinde und des Anbieters Netze BW einfach melden, teilt die Verwaltung mit. Im Internet unter www.enbw. com/strassenbeleuchtung-melden das betroffene Exemplar online auswählen und mitteilen, welche Leuchte defekt ist.

„So wissen wir, wo die Beleuchtung ausgefallen ist und können unseren Partner, die Netze BW, mit der Reparatur beauftragen“, heißt es in der Mitteilung. „Mit wenigen Klicks helfen Sie uns dabei, schnell wieder Licht ins Dunkel zu bekommen.“

Regelmäßige Fahrten

Sofern der Absender seine E-Mail-Adresse angibt, erhält er eine Meldebestätigung und eine Benachrichtigung über die Reparaturarbeiten. Und weiß immer über den aktuellen Status seiner Schadensmeldung Bescheid. Normale Reparaturen werden von der Netze BW in den regelmäßigen Turnusfahrten ausgeführt. Kontrollfahrten finden einmal pro Monat statt. Sind mehrere Leuchten dunkel oder ist beispielsweise ein Straßenbeleuchtungsmast umgefahren oder es fehlt ein Mastdeckel, bedeutet dies Gefahr in Verzug. Das ist eine Störung, die man direkt an die zu jeder Tages- und Nachtzeit besetzte Störungsleitstelle der Netze BW, unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/3 62 94 77 meldet, heißt es abschließend. zg

