Kostengünstiger Wohnraum

So weit, so gut. Weniger klar allerdings ist, wer künftig dort einziehen wird. Ziel des Neubaus ist die Schaffung von kostengünstigem Wohnraum in der Gemeinde. Übereinstimmend ist es der Wunsch von Verwaltung und Gemeinderat, dass sowohl sozial schwache Menschen als auch Flüchtlinge im Kontext der kommunalen Anschlussunterbringung einziehen sollen.

Wird jedoch diese sogenannte gemischte Nutzung realisiert, gibt es kein Geld vom Land. Dessen Förderprogramme sind daran geknüpft, dass ausschließlich Geflüchtete dort untergebracht werden.

Das sieht man quer durch alle Fraktionen und auch in der Verwaltung als Unding an, es stehe dem kommunalen Ziel der dezentralen Unterbringung entgegen. Eine Integration der Asylanten, so die einhellige Meinung, werde dadurch erschwert.

Kein neuer Stand der Dinge

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte Bürgermeister Jens Geiß, dass es zurzeit noch nichts Neues zu vermelden gebe. Stand der Dinge sei nach wie vor, was in dem vom Gemeinderat im Dezember verabschiedeten fraktionsübergreifenden Antrag stehe.

Dort heißt es unter anderem in Bezug auf das Projekt in der Plankstadter Straße, dass der geplante Neubau vorerst ohne die Inanspruchnahme der beiden Fördertöpfe in Angriff genommen werden solle. Eine Entscheidung, ob und wie die Fördertöpfe in Anspruch genommen werden, solle der Gemeinderat im Verlauf dieses Jahres entscheiden.

Darüber hinaus werde die Verwaltung aufgefordert, alle Möglichkeiten der beiden Förderprogramme intensiv mit den Fördermittelgebern auszuloten, um eine valide Entscheidungsgrundlage zu haben. Hierbei sei unter anderem zu klären, inwieweit die Förderung auf die beiden Gebäudeteile zu splitten und gegebenenfalls seperat abrufbar sei. az

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 08.06.2018