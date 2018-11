Mietpreis für den Neubau bei 7,90 Euro

Oftersheim.Der Gemeinderat hat für das neue Mehrfamilienhaus in der Plankstadter Straße einstimmig einen Mietpreis von 7,90 Euro pro Quadratmeter für die sechs frei zu vermietenden Wohnungen festgesetzt. Bürgermeister Jens Geiß erläuterte, dies liege zwar über den Preisen für andere gemeindeeigene Wohnungen, „in einigen steht noch die fünf vor dem Komma“. Aber man müsse bedenken, dass es sich hier um einen Neubau handelt, der zudem modernen, energetischen Maßstäben entspreche. „Vergleicht man die Warmmieten, nähert man sich ganz schnell an.“

Die anderen sechs Wohnungen sind für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen vorgesehen. Die Gemeinde ist gerade dabei, erste Gespräche mit Familien zu führen, die gut integriert sind. Einen Erstbezug stellte der Rathauschef auf Nachfrage aus dem Gremium für das erste Quartal 2019 in Aussicht. Es wurde im Diskussionsverlauf deutlich, dass nicht bei allen angesprochenen Familien Begeisterung herrscht. „Wir müssen hin und wieder Überzeugungsarbeit leisten“, gab Hauptamtsleiter Jens Volpp zu. Aber letzten Endes könne die Wohnung auch zugewiesen werden. „Lieber wollen wir aber Überzeugungsarbeit leisten.“ Geiß ergänzte: „Natürlich bricht nicht die große Begeisterung aus, wenn eine dreiköpfige Familie von 65 Quadratmetern auf 44 Quadratmeter umziehen soll. Aber wir werden das sozialarbeiterisch begleiten.“

Beinahe unplanmäßiger Bezug

Viel hätte nicht gefehlt und die ersten Bewohner wären unplanmäßig schon am Mittwochmittag eingezogen. Der Bauunternehmen hatte das Gebäude am Tag zuvor an die Gemeinde übergeben.

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße war zunächst nicht klar, ob alle Mieter noch am selben Tag in ihre Wohnungen würden zurückkehren können. „Wir hatten uns im kleinen Krisenstab vor Ort schon überlegt, ob wir Feldbetten im Neubau aufstellen“, sagte Geiß gegenüber unserer Zeitung. „Aber zum Glück war das dann nicht nötig.“

Beeindruckt war er von der Hilfsbereitschaft der Oftersheimer. Als er ins Rathaus zurückgekehrt sei, hatten bereits Bürger angerufen und eine Unterkunft angeboten. az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.11.2018