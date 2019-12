Mihambo: Weltmeisterin!

Oftersheim.Es war das Jahr von Malaika Mihambo. Die Weitspringerin holte bei den Weltmeisterschaften im Oktober in Doha den Titel mit einer Weite von 7,30 Meter. Die 25-Jährige von der LG Kurpfalz trainiert noch immer auf dem Platz ihres Heimatvereins TSV 1895 Oftersheim, der in diesem Jahr saniert wurde.

Trotz aller Erfolge ist sie auf dem Boden geblieben, was ihr Sympathiepunkte einbringt. Das hat sie im Dezember bewiesen, als sie in Baden-Baden zur Sportlerin des Jahres gewählt wurde und danach bei den Fernseh-Auftritten in den Jahresrückblick-Sendungen. az/Bild: dpa

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.12.2019