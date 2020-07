Mit 80 Jahren setzt er sich noch nicht zur Ruhe

Oftersheim/Schwetzingen.Es gibt Menschen, die nur durch ihre Anwesenheit das Leben schöner machen. So eine Person ist Herbert Schwarz – ein echtes Oftersheimer Gesicht. Dass er jüngst seinen 80. Geburtstag feierte, merkt man dem rüstigen Senior nicht an. Aber was macht den Jubilar darüber hinaus so einzigartig?

Zunächst einmal, dass er im hohen Alter nicht müde wird und immer noch als Trainer und Betreuer

...