Hallo Kinder! Bei meinen Streifzügen durch den Wald sehe ich manchmal Schnecken. Die langsamen Tiere haben ihr Haus immer dabei. Ist das nicht praktisch? Dabei kommen Baby-Schnecken schon mit dem Haus auf die Welt – sie schlüpfen aus Eiern, die ihre Mutter legt. Solange die Schnecke wächst, wächst auch das Haus mit. Schließlich muss sie darin Platz haben. Das wäre sicher schön, wenn auch euer Zimmer mitwachsen würde und ihr so mehr Platz für eure Spielsachen hättet, oder? Anders als wir können Schnecken ihr Haus nie verlassen. Wenn ihr also ein leeres Schneckenhaus findet, bedeutet das leider, dass die Schnecke tot ist und nicht zurückkommen wird. Vielleicht findet ihr ein schönes Plätzchen für das Haus in eurem Zimmer.