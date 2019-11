Mit dem Schiff bis Neckarsteinach

Oftersheim.Beim Herbstausflug der Awo ging es mit dem Schiff „Königin Silvia“ auf dem Neckar von Heidelberg bis Neckarsteinach. Das rund 60 Meter lange und bis zu 600 Personen fassende Gefährt ist das modernste der Weißen Flotte. Beeindruckend waren die großen Panoramafenster, die einen tollen Blick auf das Neckartal erlaubten. Am Heidelberger Schloss vorbei ging es in Richtung Schlierbach und vorbei an Dilsberg.

Zwei Schleusen mussten bis Neckarsteinach überwunden werden. Der Bus erwartete die Ausflügler unweit der Anlegestelle und weiter ging die Fahrt nach Sinsheim-Steinsfurt in die Brauerei Jupiter zum abschließenden Abendessen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.11.2019