Mit den Akkordeons wird’s richtig rockig

Oftersheim.Die Musikfreunde 1922 Oftersheim gestalten am Samstag, 30. März, ein außergewöhnliches Akkordeon-Orchesterkonzert mit Beteiligung eines Schweizer Gastorchesters aus dem Kanton Luzern in der Kurpfalzhalle. Los geht’s um 19 Uhr, Saalöffnung ist um 18 Uhr.

„Akkordeon mit Flair über Land und Meer“ ist das Motto des Konzerts. Die Besucher erwartet ein Abend der Kontraste und Gemeinsamkeiten. Das junge Schweizer Orchester „Akkordeon Yes“ wird mit Knopfakkordeons einen puren und gleichermaßen modernen Akkordeon-Sound präsentieren. Der Kontakt zum Ensemble kam 2017 zustande, als die Musikfreunde zu einem Gastauftritt beim Verein „Akkordeon Yes“ aus Pfeffikon eingeladen wurden und sich beim Konzert in der Schweiz im Mai 2018 eine musikalische Freundschaft entwickelte, heißt es erklärend in der Pressemitteilung. Der Dirigent der Schweizer ist Sven Angelo Mindeci, er hat italienischen Wurzeln und ist ein vielseitiger Solist, Arrangeur und Komponist, der in mehreren Formationen aktiv ist. Er hat ein rockiges Programm mit seinen Musikern einstudiert und wird zum Beispiel Titel von Bon Jovi, Guns‘n’Roses und der Spider Murphy Gang spielen.

Der Dirigent der Musikfreunde, Volker Weinkötz, möchte feurige Ritte durch die Prärien, Streifzüge durch Fantasy-Landschaften und stürmische Meere klanglich zum Besten geben. So lassen die Oftersheimer die „Glorreichen Sieben“ in Aktion treten, die Titelmusik von „Game of Thrones“ erklingen, die Gondeln zu „Rondo Veneziano“ tanzen und das Publikum mit einem „Santiano-Medley“ in die raue See stechen. Natürlich darf auch das Zusammenspiel beider Orchester als Höhepunkt des Konzerts nicht fehlen. Die Disco-Samba „Copacabana“ und „Hey brother“ des schwedischen DJs Avicii sind fester Programmpunkt. hko/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.03.2019