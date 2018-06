Anzeige

Oftersheim.Die Ankündigung der Gemeinde, die Finanzierung eines barrierefreien Bahnhofzugangs durch die Bahn auf dem Klageweg einzufordern, sieht der SPD-Ortsverein als Schritt in die richtige Richtung. Die absehbare Dauer solch eines Verfahrens und der zu erwartende Einspruch der Deutschen Bahn – sollte das Urteil zu ihren Lasten ausgehen – lässt allerdings eine Lösung der Finanzierungsfrage erst in ferner Zukunft erwarten, heißt es in einer Mitteilung der Sozialdemokraten.

Falls in der Zwischenzeit die längst fälligen Bauarbeiten nicht begonnen werden, so der SPD-Vorstand, bleibe der bisherige unhaltbare Zustand, wie er ist. „In der Region weisen immer mehr Bahnhöfe barrierefreie Zugänge auf. Für Oftersheim dagegen müsste dafür bald in den Zügen der Hinweis erfolgen, dass zum Beispiel für Rollstuhlfahrer der größte Teil des Ortes trotz eines Fahrstuhls am Bahnhof nicht erreichbar ist“, heißt es in der Meldung weiter.

Kreis stellt Hilfe in Aussicht

Der SPD-Ortsverein erinnert daran, dass auf Initiative von Kreisrat Janfried Patzschke der Rhein-Neckar-Kreis der Hardtgemeinde finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt hat. Dem Beginn der Umbauarbeiten an der Rampe durch die Gemeinde stehe nichts mehr im Wege, meinen die Sozialdemokraten. Sollte die Klage hoffentlich erfolgreich sein, erhalte Oftersheim eine Kostenerstattung und habe keine wertvolle Zeit verloren. zg