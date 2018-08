Mit der Seifenkiste von der Hardtbachbrücke gerast

Anzeige

Oftersheim.Das Seifenkistenrennen und die Fahrradrallye des Motorsportclubs (MSC) gehören zu den beliebten Programmpunkten beim Ferienprogramm der Gemeinde. Der ADAC-Ortsclub, teilt der Vorsitzende Ralf Kumpf mit, beteiligt sich – meistens in der zweiten Augustwoche – schon seit 40 Jahren als Ausrichter, „um den Kindern einen tollen Tag zu bescheren“.

Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr wetterbedingt ausgefallen war, wurden Teilnehmer und Veranstalter dieses Mal von herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen verwöhnt. An der Schranke zum Fuhrmannsweg in der Hardtwaldsiedlung haben Ralf Kumpf und seine Helfer die Kinder in Empfang genommen. Der Veranstaltungsort „Am Grünhaus“ liegt ja mitten im Hardtwald und ist nur mit dem Fahrrad zu erreichen.

Die Kinder wurden in kleinen Gruppen von Mitgliedern des MSC zum Ort des Geschehens begleitet, damit der Starschuss rechtzeitig fallen konnte. Sportleiter Werner Schwarz und Ehrensportleiter Fritz Ritter teilten die 26 Mädchen und Jungen in zwei Gruppen ein. Den Teilnehmern wurden Lätzchen mit aufgedruckter Startnummer ausgeteilt und dann ging es los.