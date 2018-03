Anzeige

Oftersheim.Während kunterbunte Papierhühnchen nach und nach vollendet werden, hängt ein wenig Abschiedsstimmung über der Szene unterm Dach der Gemeindebücherei: Viele Eltern wissen, dass die beiden Dauer-Bastelfrauen, Regina Gabel und Charlotte D’Auria, an diesem Donnerstag zum letzten Mal mit den Kindern kreativ sind. „Alles Gute und ganz vielen Dank für ihre tolle Arbeit“, sagen deshalb etliche beim Abholen von Nachwuchs und niedlicher Bastelarbeit, die dieses Mal an langsam grünenden Zweigen baumelnd mitgenommen werden kann.

Zwei Bastelaktionen werden jährlich in der Bücherei angeboten, immer vor Ostern und vor Weihnachten – vorab: Das bleibt auch so, denn eine Nachfolgerin für die beiden Damen ist bereits gefunden. Wie schon seit etwa 30 Jahren, so lange gibt es die Schneide- und Klebeaktionen bereits, sind immer rund 30 Kinder an solch einem Nachmittag eifrig bei der Sache: „Und keiner geht ohne fertige Bastelei hier heraus“, das sei immer das Ziel gewesen, betonen die Frauen, die beide Erzieherinnen sind oder waren und bei der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen als Kursleiter aktiv geführt werden.

Umfang ist geschrumpft

Startschuss eines jeden handwerklichen Nachmittages ist um 15.30 Uhr, mitbringen sollten die Kinder Schere und Kleber, die meisten, wie etwa Johannes, haben ein Mäppchen mit, „da ist schon alles drin“, sagt der junge Mann, der aus den vielen gemusterten und unifarbenen Vorlagen sich „sein“ Huhn im individuellen Look zusammenstellt. Fürs Gefieder und den halbrunden Körper wählt er ein weißes Papier mit roten Punkten, die „Krone“ wird orangefarben, so auch der Schnabel. Den dreigeteilten Federschwanz fertigt der Grundschüler aus gelbem Karton, die beiden Flügel werden leuchtend grün. Zum Hingucker mit Bewegung wird das Huhn mit einem Wollfaden, der als bammelnde Beine herhält, unten dran sind aus Karton noch die Füße angebracht – ein Aufhängefaden dran und fertig ist das fröhlich pickende Huhn. Rund eine Stunde werkeln die Kinder des ersten Durchgangs, dann ist eine kleine Pause um den Tisch abzuräumen und neue Vorlagen hinzulegen, schon kommt der nächste Kinderschwung und legt los.